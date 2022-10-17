Все три ракеты, летевшие на Киев, были сбиты - Арестович

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня, 17 октября все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Об этом сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович в Telegram, передает УНН.

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«Все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, сбиты. Работает ПВО (сбивает) нацеленные в другие области Украины», - написал Арестович.

Детали

Он отметил, что 14 октября Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олищук получил звание Героя Украины.

«Более заслуженной награды трудно себе представить», - добавил Арестович.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Известно о 3 погибших.