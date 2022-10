"россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть": Резников призвал демократии объединиться в отражении вражеских атак

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter призвал демократические страны объединиться, чтобы отразить российские атаки и победить зло, пишет УНН.

Цитата

"россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Shahed-136 - это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", беспилотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar. Демократии и самые яркие умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", - отметил Резников.

russia and iran unite to spread terror and death. Shahed-136 is just one of their tools, along with Kalibr, Iskander, Kh missiles, Mojaher-6 drones, Fateh-110, Zolfaghar.

Democracies and the brightest minds of the world must come together to repel these attacks and defeat evil. pic.twitter.com/kElvURQBH8