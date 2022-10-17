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"россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть": Резников призвал демократии объединиться в отражении вражеских атак

"россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть": Резников призвал демократии объединиться в отражении вражеских атак

Алексей Резников

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter призвал демократические страны объединиться, чтобы отразить российские атаки и победить зло, пишет УНН.

Цитата

"россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Shahed-136 - это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами "Калибр", "Искандер", "Х", беспилотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar. Демократии и самые яркие умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло", - отметил Резников.

Дополнение

По данным украинской разведки, россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed-136.

Иран неоднократно опровергал заявления, что он поставляет дроны-камикадзе для войны москвы с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, война, Иран, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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