Утренний ракетный удар по Сумской области: из-под завалов спасли 2 человек, поиски других продолжаются

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-под завалов объекта гражданской инфраструктуры на Сумщине удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.

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«17 октября из-за вражеского ракетного удара возник пожар и произошли разрушения на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. На тушение и проведение аварийно-спасательных работ спасатели привлекли значительные силы. Пожар удалось локализовать, его ликвидация продолжается. Из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются», - написал Живицкий.

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По его словам, аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Вследствие утреннего ракетного удара армии рф по объекту инфраструктуры на Сумщине погибли по меньшей мере три человека.