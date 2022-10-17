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Утренний ракетный удар по Сумской области: из-под завалов спасли 2 человек, поиски других продолжаются

Утренний ракетный удар по Сумской области: из-под завалов спасли 2 человек, поиски других продолжаются

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-под завалов объекта гражданской инфраструктуры на Сумщине удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«17 октября из-за вражеского ракетного удара возник пожар и произошли разрушения на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. На тушение и проведение аварийно-спасательных работ спасатели привлекли значительные силы. Пожар удалось локализовать, его ликвидация продолжается. Из-под завалов удалось спасти двух человек, поиски других продолжаются», - написал Живицкий.

Детали

По его словам, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Дополнение

Вследствие утреннего ракетного удара армии рф по объекту инфраструктуры на Сумщине погибли по меньшей мере три человека.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Сумы и Сумская область
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