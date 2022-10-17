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Жители Джанкоя сообщили о "хлопке" – СМИ

Жители Джанкоя сообщили о "хлопке" – СМИ

КИЕВ. 17 октября. УНН. В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму был слышен сильный взрыв. Об этом "Суспільному" сообщили местные жители, передает УНН

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"Жители Джанкоя, Джанкойского и Красногвардейского районов временно оккупированного Крыма сообщают, что был слышен сильный взрыв", – говорится в сообщении.

Добавим

По словам очевидцев из Джанкоя, взрыв был в районе вокзала. 

Напомним

10 октября соцсети также сообщали о взрывах в Джанкое.

Источник: УНН
Теги: Крым, война, Джанкой
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