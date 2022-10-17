Новости: Война
17 октября 2022, 15:16 • Виктория Данильченко • 11940
Жители Джанкоя сообщили о "хлопке" – СМИ
КИЕВ. 17 октября. УНН. В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму был слышен сильный взрыв. Об этом "Суспільному" сообщили местные жители, передает УНН.
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"Жители Джанкоя, Джанкойского и Красногвардейского районов временно оккупированного Крыма сообщают, что был слышен сильный взрыв", – говорится в сообщении.
Добавим
По словам очевидцев из Джанкоя, взрыв был в районе вокзала.
Напомним
10 октября соцсети также сообщали о взрывах в Джанкое.
Источник: УНН
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