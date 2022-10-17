"Украинска книжная полка" появилась в библиотеке в Норвегии

КИЕВ. 17 октября. УНН. В библиотеке города Лонгъир, что на севере Норвегии, состоялось торжественное открытие первой «Украинской книжной полки». Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Норвегии, информирует УНН.

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«На севере Норвегии открыта «Украинская книжная полка», в рамках проекта, инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской совместно с Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, а также Украинским институтом книги», - говорится в сообщении.

Детали

Представители МИД Норвегии, мэр города Лонгъир, директор библиотеки, украинцы, норвежцы, послы иностранных государств в Норвегии, тепло приветствовали появление первой Украинской книжной полки на Свальбарде. Участники мероприятия также обсудили возможности расширения проекта и покупку новых изданий, продвижение украинской культуры.

«Сейчас важно, чтобы всюду, где есть украинцы, появлялась и украинская книга - как мостик между родным домом и временным», - отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним

При содействии посольства Украины в Польше и при участии первой леди Украины Елены Зеленской состоялось открытие «Украинской книжной полки» в Главной библиотеке Мазовецкого воеводства в Варшаве.