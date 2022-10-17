Атака дронов на Киев: из-под руин жилого дома получили четвертого погибшего

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-под завалов атакованного сегодня утром жилого дома в Киеве извлекли тело четвертого погибшего. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

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«Из-под руин жилого дома в Киеве извлекли тело четвертого погибшего», - написал Геращенко.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Среди жертв утренней вражеской атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ожидала ребенка.