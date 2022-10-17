Новости: Война
17 октября 2022, 15:29 • Виктория Данильченко • 11145
Армия рф ударила по критической инфраструктуре Винницкой области – ОВА
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Винницкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.
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"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв", – написал Борзов.
Напомним
Ранее в Винницкой области сообщали о звуках взрывов.
Источник: УНН
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