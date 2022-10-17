Армия рф ударила по критической инфраструктуре Винницкой области – ОВА

КИЕВ. 17 октября. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Винницкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.

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"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно без жертв", – написал Борзов.

Напомним

Ранее в Винницкой области сообщали о звуках взрывов.