В Грузии не исключают пересмотра безвизового режима с рф

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотра безвизового режима с рф на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину. Соответствующее заявление она сделала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

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«Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях является достаточно либеральным и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили.

Детали

Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. Однако президент не считает ситуацию «угрозой», указывая, что чаще всего на родину из рф возвращаются граждане Грузии.

«Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимали все меры», — подчеркнула Зурабишвили.

Добавим

Согласно грузинскому законодательству, граждане россии могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. Граждане Грузии могут посетить россию в случае получения визы.

После вторжения россии в Украину в феврале Грузия стала одним из самых популярных направлений для «релокации» россиян, которые бегут от репрессий или западных санкций. Объявленная 21 сентября мобилизация в россии привела к новой волне эмиграции. По данным МВД Грузии, количество въехавших в страну из россии в конце сентября увеличилось почти вдвое.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, граждане россии с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тысяч туристических поездок в страну, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год.

Часть оппозиции считает, что эта ситуация является угрозой для страны и требует введения визового режима с рф.

Власти Грузии неоднократно заявляли о том, что не считают целесообразным вводить визовый режим для граждан россии.