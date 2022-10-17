В Париже стартовали курсы украинского языка для детей: как попасть

КИЕВ. 17 октября. УНН. В столице Франции Париже начались уроки по украинскому языку, литературе и истории для детей, которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила пресс-служба Украинского культурного центра во Франции, информирует УНН.

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"Около 300 украинских детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет получили возможность в Париже бесплатно изучать украинский язык, литературу и историю, слышать родное слово, заниматься с профессиональными украинскими учителями и психологом, общаться и открывать для себя выдающиеся достопримечательности Франции вместе со сверстниками из Украины. Чувствовать себя своим среди своих", – говорится в сообщении.

Как попасть на курсы

Надо отправить письмо на адрес [email protected] или обратиться к директору школы UPE2A, где учится ребенок.

Группы занимаются в трех парижских школах, которые расположены:

• в 5-м районе, по адресу 41 rue de l'Arbalet;

• в 12-м районе, по адресу 8 rue Lamoriciere;

• в 16-м районе, по адресу 15 rue de Bauches.

Обучение проходит: по вторникам – 16.00-18.00; по пятницам – 16.00-18.00; по субботам – 9.00-12.00.

В письме нужно указать адрес школы и график, которые подходят. За дополнительной информацией можно обратиться по электронному адресу [email protected] или к координатору курсов Лилии Дорундяк, тел.: +33 6 18 22 87 33.

Напомним

В польском Гданьске анонсировали бесплатные языковые курсы польского языка на уровне А2.1 и А2.2. для граждан Украины.