В Париже стартовали курсы украинского языка для детей: как попасть
КИЕВ. 17 октября. УНН. В столице Франции Париже начались уроки по украинскому языку, литературе и истории для детей, которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила пресс-служба Украинского культурного центра во Франции, информирует УНН.
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"Около 300 украинских детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет получили возможность в Париже бесплатно изучать украинский язык, литературу и историю, слышать родное слово, заниматься с профессиональными украинскими учителями и психологом, общаться и открывать для себя выдающиеся достопримечательности Франции вместе со сверстниками из Украины. Чувствовать себя своим среди своих", – говорится в сообщении.
Как попасть на курсы
Надо отправить письмо на адрес [email protected] или обратиться к директору школы UPE2A, где учится ребенок.
Группы занимаются в трех парижских школах, которые расположены:
• в 5-м районе, по адресу 41 rue de l'Arbalet;
• в 12-м районе, по адресу 8 rue Lamoriciere;
• в 16-м районе, по адресу 15 rue de Bauches.
Обучение проходит: по вторникам – 16.00-18.00; по пятницам – 16.00-18.00; по субботам – 9.00-12.00.
В письме нужно указать адрес школы и график, которые подходят. За дополнительной информацией можно обратиться по электронному адресу [email protected] или к координатору курсов Лилии Дорундяк, тел.: +33 6 18 22 87 33.
Напомним
В польском Гданьске анонсировали бесплатные языковые курсы польского языка на уровне А2.1 и А2.2. для граждан Украины.