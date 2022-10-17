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Полиция показала, как в Киеве сбивала дрон-камикадзе

Полиция показала, как в Киеве сбивала дрон-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал в Facebook видео, как сегодня правоохранители сбивали в Киеве иранский дрон-камикадзе, передает УНН

Цитата

"Еще одно утро понедельника в Киеве. Вот как все было от первого лица. "Шахед" потерпел отрицательное всплытие. Спасибо за службу! И только вперед!" – написал Билошицкий.

Напомним

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Один из них – по жилому дому в Шевченковском районе. По последним данным, погибло четыре человека.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан, у которых есть оружие, не сбивать дроны в городе.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, война, дроны
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