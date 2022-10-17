В Минобороны объяснили, почему нельзя публиковать фото с номерами сбитых дронов

КИЕВ. 17 октября. УНН. Фотографии сбитых дронов-камикадзе с бортовыми номерами нельзя публиковать, ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, передает УНН.

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«Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых «Шахедов». Якобы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО», - написала Маляр.

Детали

Однако она отметила, что нужно понемногу учиться мыслить по-военному и думать немного наперед.

«Итак, может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели? Более того, вражеские СМИ могут этот факт использовать в пропагандистских целях. Ну и, так же придерживаемся старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому – давайте избегать бессознательного распространения разведывательной информации», - сообщила Маляр.

По ее словам, некоторые пользователи соцсетей уже подкорректировали свои утренние сообщения, и на фото с остатками сбитых дронов зарисовали номера «Шахедов».

«Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блогера может стать еще и плохим примером для других рядовых авторов. Поэтому будем бдительны и не давайте врагу то, на что он активно охотится», - добавила Маляр.

Дополнение

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фото дрона, который сегодня атаковал Киев. На фото был виден бортовой номер вражеского беспилотника. Впоследствии Кличко зарисовал на фото, которое выложил в Telegram бортовой номер.

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Известно о 4 погибших.