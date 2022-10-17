Взрывы во Львовской области не подтверждены - глава ОВА

КИЕВ. 17 октября. УНН. Информация о взрывах во Львовской области во время воздушной тревоги не нашла подтверждения. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Официально: информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграм-каналы, не подтвердилась. Во Львовской области все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", - написал Козицкий.

Дополнение

17 октября российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Винницкой области, о чем сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.