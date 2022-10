Кулеба призвал ЕС передать Украине больше ПВО и ввести санкции против Ирана

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом предоставить Украине больше ПВО и ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия, передает УНН.

Цитата

"Я стал, пожалуй, первым министром, который обратился к Совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища – в Киеве сирены. Призвал ЕС: предоставить больше ПВО и боеприпасов; ввести санкции против Ирана за поставки рф беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против рф должен быть сильным", – написал Кулеба в Twitter.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm