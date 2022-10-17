Главарь боевиков "днр" анонсировал обмен пленными - росСМИ

КИЕВ. 17 октября. УНН. Главарь боевиков "днр" денис пушилин анонсировал обмен пленными по формуле 110 на 110 и добавил, что Киеву передадут преимущественно женщин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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«Сегодня происходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем преимущественно женщин. ... возвращаем домой 80 гражданских моряков... Также свободу получат 30 военных из днр, лнр и других регионов рф», — цитируют пушилина росСМИ.

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Официальные представители Украины пока информацию о возможном обмене не комментировали.

Напомним

22 сентября состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена Украина вернула 215 человек.