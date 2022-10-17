США будут учитывать использование рф дронов-камикадзе в Украине при будущих решениях - CNN

КИЕВ. 17 октября. УНН. США будут учитывать использование Россией беспилотников-камикадзе в Украине при принятии будущих решений о помощи, со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата

На фоне того, как Киев подвергся атакам так называемых дронов-камикадзе, "администрация Байдена будет учитывать использование россией этих смертоносных беспилотников при принятии своих будущих решений и планировании, что касается помощи Украине", по словам высокопоставленного чиновника администрации.

Детали

Это "принятие решений", как указано, в частности, "включает продолжение обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны, что является главной потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица".

"В последние дни президент США Джо Байден и высокопоставленные чиновники США ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине различные системы ПВО, включая ускоренную поставку двух систем NASAMS", - отмечает издание.

В то время как США уверены, что россияне на самом деле используют эти дроны-камикадзе и что они смертоносны, высокопоставленный чиновник администрации также заявил CNN в понедельник, что "в настоящее время администрация позволит украинцам описать и охарактеризовать, какой ущерб нанесли атаки этих дронов на земле".

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.