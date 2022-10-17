Шведский парламент избрал нового премьер-министра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В понедельник парламент Швеции утвердил лидера Умеренной партии Ульфа Кристерссона премьер-министром. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

59-летний Кристерссон был избран 176 голосами против 173 и во вторник он представит свое правительство. Его трехпартийная коалиция не имеет большинства, но в Швеции премьер-министры могут управлять до тех пор, пока против них нет парламентского большинства.

Правоцентристское коалиционное правительство Кристерссона состоит из его партии, либералов и христианских демократов, но он сказал, что он останется в «тесном сотрудничестве» со шведскими демократами. Он зависит от поддержки шведских демократов, чтобы получить большинство в парламенте, что позволит им влиять на политику правительства со стороны.

Шведские демократы были основаны в 1980-х годах крайне правыми экстремистами. Они смягчили свою риторику и исключили открыто расистских членов под руководством Джимми Акессона, который возглавил партию в 2005 году.

После выборов популистская партия стала председателем четырех парламентских комитетов, что дало ей возможность оказывать большее влияние на господствующую политику Швеции.

Коалиция умеренных, христианско-демократических и либеральных партий планирует снизить налоги, ограничить льготы, ужесточить иммиграционные правила и предоставить полиции больше полномочий.

Добавим

Кристерссон заменит Магдалену Андерссон, которая возглавляет крупнейшую партию Швеции, Социал-демократов, которые сейчас находятся в оппозиции.