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Атака дронов на Киев: Кличко подтвердил четыре жертвы, среди госпитализированных двое спасателей

Атака дронов на Киев: Кличко подтвердил четыре жертвы, среди госпитализированных двое спасателей

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате вражеского удара по жилому дому в Киеве четыре человека погибли, госпитализированы три человека, из которых двое - работники ГСЧС. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчины», - написал Кличко.

Детали

По словам мэра, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Под завалами еще могут быть люди. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них - работники ГСЧС", - отметил он.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Среди жертв утренней вражеской утренней атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ждала ребенка.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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