Атака рф на энергетическое предприятие: повреждено оборудование, пострадали три человека

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня российскими войсками была нанесена очередная серия террористических ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, передает УНН со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

Детали

По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.

В компании отметили, что это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, который подвергся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет позволять ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и восстановлению работы.

В настоящее время в целях безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что армия рф утром атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, по Киеву пришлось 5 ударов дронами, при этом сотни населенных пунктов в атакованных регионах остались без света.