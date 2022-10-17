Спецслужбы Германии назвали вторжение россии в Украину "объявлением войны" Западу

КИЕВ. 17 октября. УНН. Глава спецслужб Германии назвал российское вторжение в Украину «объявлением войны» всему западному демократическому миру. Об этом УНН пишет ссылаясь на Spiegel.

Детали

Выступая на открытом заседании парламентского комитета, Бруно Каль, возглавляющий Федеральную разведывательную службу, сказал, что путин продолжит применять силу, как он это делал в Чечне, Грузии, Сирии, Крыму и на Донбассе для достижения своих политических целей.

"Действия путина являются объявлением войны всему свободному, демократическому миру, - заявил Каль. - Тлеющее системное соперничество превратилось в открытую борьбу".

По его словам, такие события, как война в Украине, показывают, зачем Германии нужны ее органы безопасности.

К другим текущим серьезным угрозам относится "автократический Китай, который стремится стать мировой державой", сказал Каль.

Президент Службы военной контрразведки Мартина Розенберг заявила, что, помимо шпионской деятельности россии, китайская разведывательная деятельность против бундесвера "в течение многих лет находилась на высоком уровне".

Оба руководителя ведомств выступили на слушаниях в Бундестаге. Раз в год парламентский контрольный орган, который обычно заседает лишь в закрытом режиме, собирается публично и запрашивает у трех руководителей федеральных разведывательных служб, Федерального ведомства по охране конституции и Службы военной контрразведки - их оценку текущей ситуации, сложившейся в стране.