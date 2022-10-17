Официально: ЕС согласовал учебную миссию и расширение военной помощи Украине

КИЕВ. 17 октября. УНН. ЕС создает миссию военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины и соглашается на дальнейшую поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, выделив уже шестой транш помощи в размере 500 млн евро, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет ЕС согласился создать миссию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Целью миссии является содействие повышению боеспособности ВСУ для эффективного ведения военных операций, чтобы позволить Украине защищать свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, эффективно реализовывать свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в сообщении.

Как указано, EUMAM Ukraine обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, включая Силы территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение подготовки.

EUMAM Ukraine, как сообщается, будет работать на территории государств-членов ЕС и будет иметь свой оперативный штаб в рамках Европейской службы внешних дел (EEAS) в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Вице-адмирал Эрве Блежан, директор отдела военного планирования и поведения (MPCC) в EEAS, будет командующим миссией.

Мандат миссии первоначально продлится два года, а финансовая базовая сумма общих расходов на этот период составит 106 700 000 евро.

"Миссия будет обеспечивать координацию двусторонней деятельности государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами-единомышленниками и будет открыта для участия третьих стран", - указали в евроинституте.

Кроме этого, сегодня Совет ЕС, как указано, "принял дополнительные меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) для дальнейшей поддержки потенциала и устойчивости ВСУ".

"Шестой транш в размере 500 млн евро теперь доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 млрд евро", - указали в евроинституции.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету ЕС на уровне министров иностранных дел с призывом предоставить Украине больше ПВО и ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.