В Лимане эксгумированы 35 военных и 152 гражданских

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сейчас известно о 43 массовых захоронениях в деоккупированном Лимане Донецкой области, эксгумированы 35 военных и 152 гражданских. Об этом во время брифинга сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко, передает УНН.

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"Сейчас у нас известно о 43 массовых захоронениях. Они делятся на захоронения, например, как в Лимане, там где у нас две локации, где захоронены гражданские жители и военнослужащие. Также мы получаем информацию о захоронениях во дворах людей, на огородах или где-либо в городах", - рассказала Гаврилко.

Детали

По словам пресс-офицера, продолжаются работы на локациях с гражданскими и военными.

"Сейчас еще продолжается работа в Лимане, непосредственно на локациях с гражданскими и военными. Локация с военными, следователями и криминалистами уже была проработана. Там у нас 34 военнослужащих были эксгумированы. Сейчас продолжаются работы на локации с гражданскими жителями. Там у нас осталось примерно 40 могил. Потому что есть такие места, где следователи, например, не могут по осмотру места происшествия точно сказать, есть ли в этих могилках люди или нет", - отметила Гаврилко.

Гаврилко добавила, что за последние сутки эксгумировали тело еще одного военнослужащего.

"Но это была отдельная могила на территории города. Сейчас получается 35. Что касается гражданских, на данный момент 152 гражданских человека эксгумированы на местах захоронения. Это и на местах в Лимане массового захоронения и одиночные могилы. Всего 152 человека", - сказала Гаврилко.

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Она отметила, что предварительно, по результатам осмотра тех тел, которые удалось достать, люди погибли в результате взрывных травм. Однако у полиции есть информация о гражданах, которые погибли в результате насильственной смерти.

"Эксперты отобрали все материалы, ведется экспертиза. Больше деталей и подробностей после проведения всех розыскных действий", - отметила пресс-секретарь.

По словам Гаврилко, на местах, где базировались российские военные, найдено тело гражданского мужчины. Тело жертвы и территория была заминирована. Предварительные выводы экспертизы – мужчины застрелили.

Она добавила, что за одни сутки удается эксгумировать 10-15 человек.

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