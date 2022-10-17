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Зеленский об атаке дронов на Киев: Украина привлечет к ответственности каждого российского террориста

Зеленский об атаке дронов на Киев: Украина привлечет к ответственности каждого российского террориста

КИЕВ. 17 октября. УНН. Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов на Киев в результате которой известно уже о четырех погибших, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре. В результате сегодняшней атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибло уже 4 человека. Среди них молодая семья, которая ожидала ребенка. Поисково-спасательные работы еще продолжаются.

"Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста, от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы", - резюмировал Президент.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Среди жертв утренней вражеской утренней атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ждала ребенка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Президент, Владимир Зеленский
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