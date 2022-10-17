На этой неделе законодатели попытаются отстранить премьер-министра Великобритании Трасс - Daily Mail

КИЕВ. 17 октября. УНН. Британские законодатели попытаются свергнуть премьер-министра Лиз Трасс на этой неделе, несмотря на предупреждение Даунинг-стрит, что это может спровоцировать всеобщие выборы, сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Более 100 членов парламента, принадлежащих к правящей Консервативной партии, готовы подать письма о недоверии Трасс Грэму Брэди, председателю комитета Консервативной партии, который организует конкурс на лидерство, сообщает таблоид со ссылкой на неназванные источники.

Депутаты будут призывать Брэди сказать Трасс, что «ее время вышло», чтобы изменить правила политической партии и позволить немедленный вотум доверия ее руководству, говорится в сообщении.

Говорят, что Брэди будет сопротивляться этому шагу, утверждая, что Трасс вместе с недавно назначенным канцлером казначейства Джереми Хантом заслуживают шанса изложить экономическую стратегию в бюджете 31 октября, говорится в отчете.

Отдельно The Times сообщила, что некоторые законодатели провели тайные обсуждения о замене Трасс новым лидером.

Трасс, которая в прошлом месяце стала лидером Консервативной партии после обещания сократить налоги, борется за свое политическое выживание после отказа от ключевых частей своей предвыборной программы.

Хаос вызвал недовольство у партии, которая в опросах общественного мнения отстает от оппозиционной Лейбористской партии.

Добавим

Великобритания, охваченная политическим кризисом, сменила трех премьер-министров с тех пор, как в 2016 году проголосовала за выход из Европейского союза.