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Китай прекращает продажу сжиженного газа за границу в Европу и Азию - Bloomberg

Китай прекращает продажу сжиженного газа за границу в Европу и Азию - Bloomberg

КИЕВ. 17 октября. УНН. Китай приказал государственным импортерам газа прекратить перепродажу СПГ покупателям, испытывающим нехватку энергоносителей в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные поставки в зимний отопительный сезон, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Национальная комиссия по развитию и реформам, главный орган экономического планирования страны, призвала PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd. сохранить свои грузы для внутреннего использования на зиму, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По их словам, хотя поставки из Китая и принесли некоторое облегчение европейским покупателям, рекордно высокие затраты на доставку, в частности, снизили привлекательность таких поставок, отмечает издание.

Дополнение

Цены на газ в Европе упали почти на 60% по сравнению с августовским максимумом, хотя они по-прежнему остаются рекордными для этого времени года, на фоне того, как регион пытается избежать поставок из россии после ее февральского вторжения в Украину.

Источник: УНН
Теги: газ, Китай, СПГ, Европа, Азия
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