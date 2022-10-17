Атака дронов на Киев: 16 семей потеряли квартиры, дом восстановлению не подлежит

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за вражеской атаки дронами-камикадзе на жилой дом в Киеве 16 семей потеряли квартиры, здание восстановлению не подлежит. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

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"16 семей, насколько я знаю, находились в этом доме. Он разрушен полностью, он не подлежит восстановлению. Несущие конструкции разрушены", – рассказал Кличко.

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Мэр отметил, что почти ничего не осталось от этого дома. Жителей размещают в гостиницах, также им готовы предоставить временное жилье.

"Рассматриваем возможность предоставить им постоянное жилье, потому что в один момент они остались без крыши над головой", – сказал мэр.

Напомним

В результате вражеского удара по жилому дому в Киеве погибли четыре человека, госпитализированы три, из которых двое - работники ГСЧС.

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.