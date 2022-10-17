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Умер нардеп нескольких созывов Борис Беспалый

Умер нардеп нескольких созывов Борис Беспалый

КИЕВ. 17 октября. УНН. На 69-м году жизни скончался Борис Яковлевич Беспалый. Об этом сообщил политический эксперт Константин Матвиенко, передает УНН со ссылкой на сообщение ВР в Telegram.

Детали

Беспалый, в частности, был автором проекта изменений в Закон «О связи» (230-IV от 21.11.2002), в соответствии с которыми была отменена плата за входящие звонки на мобильные телефоны.

Борис Беспалый был народным депутатом Украины 3-го созыва (март 1998 г. — апрель 2002 г.) от НДП, нардепом 4-го созыва (апрель 2002 г. — апрель 2006 г.) и 5-го созыва - с апреля 2006 г. от Блока «Наша Украина».

В августе 2005 года награждён орденом «За заслуги» III степени.

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть, нардепы
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