Война в Украине довела до нищеты 4 миллиона детей - ЮНИСЕФ

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вторжение россии в Украину и вызванный этим экономический кризис привели к тому, что четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности, сообщил в понедельник детский фонд ООН, передает УНН.

Цитата

"Дети несут самое тяжелое бремя экономического кризиса, вызванного войной в Украине", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

"Конфликт и растущая инфляция привели к тому, что еще четыре миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности, что на 19 процентов больше, чем в 2021 году", - говорится в сообщении.

Детали

ЮНИСЕФ сделал свои выводы на основе изучения данных из 22 стран.

Российские и украинские дети больше всего пострадали после нападения Москвы.

"На россию приходится почти три четверти общего прироста количества детей, живущих в бедности из-за войны в Украине и кризиса стоимости жизни в регионе, при этом еще 2,8 миллиона детей сейчас живут в домохозяйствах за чертой бедности", - обнаружил ЮНИСЕФ.

"В Украине проживает еще полмиллиона детей, живущих в бедности, что является вторым по величине показателем", - добавил ЮНИСЕФ.

Далее следует Румыния, где еще 110 000 детей живут в нищете.

"Дети во всем регионе несут ужасные последствия этой войны", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

"Если мы не поддержим этих детей и семьи сейчас, резкий рост детской бедности почти наверняка приведет к гибели людей, потере знаний и утраченному будущему".

Агентство объяснило, что чем беднее семья, тем большую долю своего дохода она должна тратить на еду и топливо, оставляя меньше на здравоохранение и образование детей.

Они также "подвергаются риску насилия, эксплуатации и жестокого обращения".

По данным ЮНИСЕФ, это вполне может привести к тому, что еще 4500 детей умрут до своего первого дня рождения, а еще 117 тысяч детей покинут школу только в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 71 млн человек в мире оказались за чертой бедности из-за войны в Украине - ПРООН