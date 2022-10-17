Оккупанты пытались сбросить на Черниговскую область взрывчатку с дрона

КИЕВ. 17 октября. УНН. Пограничники приземлили дрон, с помощью которого российские оккупанты пытались атаковать Черниговскую область. Рашисты хотели сбросить взрывное устройство, изготовленное из гранатометного боеприпаса. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

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«Захватчики запустили коптер, с которого на территорию Семеновской громады планировали сбросить взрывное устройство, изготовленное из гранатометного боеприпаса. Пограничники метким выстрелом из стрелкового оружия приземлили дрон, рядом с которым упал боеприпас, который не разорвался. Беспилотник достался пограничникам в рабочем состоянии с незначительным повреждением», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в прошлом месяце пограничники в Черниговской области с помощью снайперской винтовки и специальных технических средств обезвредили три дрона рашистов, которые несли в Украину смертоносный груз или вели разведку.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. На данный момент известно о 4 погибших людях.