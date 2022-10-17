Атака дронов на Киев: разрушенный дом был частью исторической застройки

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевский дом, разрушенный сегодня утром во время атаки дронов-камикадзе, был частью исторической застройки. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

"россия продолжает терроризировать мирное население. Сегодня в результате утреннего удара по центру Киева был разрушен дом, который является частью киевской исторической застройки, возведенный на рубеже ХІХ-ХХ веков", – написал Ткаченко.

Напомним

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

16 семей потеряли квартиры, дом восстановлению не подлежит.