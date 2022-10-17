Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Военные на передовой обеспечены зимней формой на 100% - Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
10515

Атака дронов на Киев: разрушенный дом был частью исторической застройки

Атака дронов на Киев: разрушенный дом был частью исторической застройки

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевский дом, разрушенный сегодня утром во время атаки дронов-камикадзе, был частью исторической застройки. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

"россия продолжает терроризировать мирное население. Сегодня в результате утреннего удара по центру Киева был разрушен дом, который является частью киевской исторической застройки, возведенный на рубеже ХІХ-ХХ веков", – написал Ткаченко.

Напомним

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

16 семей потеряли квартиры, дом восстановлению не подлежит.

Источник: УНН
Теги: Киев, война, дроны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.