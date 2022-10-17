Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 17:30 • Тоня Туманова • 9015
В Одессе прогремели взрывы: вероятно, ПВО сбила дрон
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Одессе прогремели взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, предварительно, ПВО сбила дрон, передает УНН.
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"В Одессе взрывы... По предварительным данным, ПВО сбила дрон. Ждем деталей", - написал Гончаренко.
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Позже нардеп сообщил, что есть предварительная информация о прилете в Одессе.
В то же время официальных сообщений от местных или областных властей о взрывах в Одессе не поступало.
Дополнение
17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.
Среди жертв утренней вражеской атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ждала ребенка.
Источник: УНН
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