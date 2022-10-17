Ракетный удар по критической инфраструктуре Сумской области: открыто производство

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за ракетного обстрела объекта критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области открыто производство. Продолжаются поиски одного пропавшего работника. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 17 октября примерно в 5:17 утра российские военные обстреляли ракетами объект критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области.

"В результате обстрела погиб работник предприятия, двое – получили ранения. Продолжаются поиски еще одного пропавшего работника", – говорится в сообщении.

Напомним

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что в результате утреннего ракетного удара армии рф по объекту инфраструктуры погибло по меньшей мере три человека. Из-под завалов удалось спасти двух человек.