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На Киевщине нашли обломки сбитого во время сегодняшней атаки дрона

На Киевщине нашли обломки сбитого во время сегодняшней атаки дрона

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киевской области полицейские обнаружили обломки сбитого во время сегодняшней атаки беспилотника. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Обломки этого дрона шахеда обнаружили наши полицейские рядом с лесными массивами одного из районов Киевщины. Беспилотник сбили сегодня во время вражеской атаки. Пострадавших, или повреждений инфраструктуры нет. Сейчас полицейские как раз проводят изъятие обломков дрона», - написал Небытов.

Дополнение

Сегодня, 17 октября, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работали силы ПВО.

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило лишь пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Киевская область, беспилотники
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