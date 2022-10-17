На Киевщине нашли обломки сбитого во время сегодняшней атаки дрона

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киевской области полицейские обнаружили обломки сбитого во время сегодняшней атаки беспилотника. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

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«Обломки этого дрона шахеда обнаружили наши полицейские рядом с лесными массивами одного из районов Киевщины. Беспилотник сбили сегодня во время вражеской атаки. Пострадавших, или повреждений инфраструктуры нет. Сейчас полицейские как раз проводят изъятие обломков дрона», - написал Небытов.

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Сегодня, 17 октября, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работали силы ПВО.

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило лишь пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.