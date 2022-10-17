Посольство Италии порекомендовало своим гражданам покинуть Украину

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за массированных обстрелов со стороны россии посольство Италии в Киеве порекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства.

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"Продолжаются вооруженные атаки на Киев и на другие территории Украины. Соотечественникам, которые еще находятся там, настоятельно рекомендуем покинуть страну. Обращаем ваше внимание, что все поездки в Украину категорически не рекомендованы", – говорится в сообщении.

Напомним

16 октября покинуть Украину призвали посольство Египта и МИД Китая.