Новости: Новости Мира
17 октября 2022, 17:53 • Виктория Данильченко • 14055
Посольство Италии порекомендовало своим гражданам покинуть Украину
КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за массированных обстрелов со стороны россии посольство Италии в Киеве порекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства.
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"Продолжаются вооруженные атаки на Киев и на другие территории Украины. Соотечественникам, которые еще находятся там, настоятельно рекомендуем покинуть страну. Обращаем ваше внимание, что все поездки в Украину категорически не рекомендованы", – говорится в сообщении.
Напомним
16 октября покинуть Украину призвали посольство Египта и МИД Китая.
Источник: УНН
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