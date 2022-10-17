Новости: Криминал и ЧП
17 октября 2022, 18:02 • Тоня Туманова • 5250
Официально: в Одесской области уничтожили вражеский беспилотник
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вражеский беспилотник, который направили по Одесской области, успешно уничтожили, передает УНН со ссылкой на сообщение ОК "Юг".
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"Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.
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В Одессе прогремели взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, предварительно, ПВО сбила дрон.
Источник: УНН
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