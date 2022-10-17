Официально: в Одесской области уничтожили вражеский беспилотник

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вражеский беспилотник, который направили по Одесской области, успешно уничтожили, передает УНН со ссылкой на сообщение ОК "Юг".

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"Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.

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