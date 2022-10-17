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Официально: в Одесской области уничтожили вражеский беспилотник

Официально: в Одесской области уничтожили вражеский беспилотник

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вражеский беспилотник, который направили по Одесской области, успешно уничтожили, передает УНН со ссылкой на сообщение ОК "Юг".

Цитата

"Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.

Ранее

В Одессе прогремели взрывы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, предварительно, ПВО сбила дрон.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ПВО, Украина
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