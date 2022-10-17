ЕС ввел новые санкции в отношении иранской "полиции морали"

КИЕВ. 17 октября. УНН. Блок ЕС утвердил новые санкции в отношении иранской "полиции морали", которой поручено следить за соблюдением исламского дресс-кода в стране, передает УНН.

Детали

Среди тех, кто попал под санкции - министр информации Ирана, киберподразделение Революционной гвардии и подразделение национальной полиции.

"Сегодняшние санкции включают тех, кто несет ответственность за смерть Махсы Амини: полицию морали Ирана и двух ее ключевых фигур Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи. Кроме того, иранские силы правопорядка (LEF), а также ряд их местных руководителей за их роль в жестоком подавлении протестов, а также Ису Зарепура, министра информационных и коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета", - говорится в сообщении.

Список подсанкционных лиц теперь включает в общей сложности 97 физических лиц и 8 юридических лиц.

Дипломаты также обсудили санкции, такие как замораживание активов и запрет на поездки в отношении примерно 15 иранских официальных лиц, связанные с жестоким подавлением массовых протестов, которые вспыхнули после смерти Махси Амини.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибывшая на конференцию, заявила, что ЕС "не может и не будет" закрывать глаза на "жестокое избиение" мирных демонстрантов в Иране.

Также на повестке дня стояла зашедшая в тупик ядерная сделка и обвинения в том, что Тегеран поставляет россии оружие для вторжения в Украину.

Добавим

Общенациональные протесты были вызваны смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини. Курдская женщина была задержана полицией за то, что ее головной платок якобы не соответствовал строгим правилам общественной одежды для женщин.

По данным Amnesty International, за последние 4 недели протестов было убито несколько десятков демонстрантов.