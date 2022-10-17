Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева? Кислица обратился к миссии Ирана в ООН

КИЕВ. 17 октября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал представительство Ирана в ООН связаться с правительством страны и спросить, почему Иран убивает мирных жителей в Киеве, передает УНН.

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«Свяжитесь с представительством Ирана и задайте прямой вопрос: участвует ли ваше правительство в войне россии против Украины и почему убивает мирных жителей в Киеве? Как мирится с этим?» - написал Кислица в Twitter.

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Кроме того, он ретвитнул обращение президента Ирана Ибрагима Раиси к Генеральной Ассамблее ООН, в котором, в частности, говорится о том, что "война не является решением кризисов".

Дополнение

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Тем временем Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны против Украины.