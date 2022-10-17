Новый президент Ирака призвал к скорейшему формированию правительства

КИЕВ. 17 октября. УНН. Новоизбранный президент Ирака Абдул Латиф Рашид пообещал в понедельник, вступив в должность, поддержать усилия по быстрому формированию нового сильного правительства. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

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"Иракский народ ожидает, что новое правительство будет сформировано быстро и будет эффективным и сплоченным", - сказал Рашид на своей инаугурации в президентском дворце в Багдаде.

Детали

78-летний Рашид, избранный в прошлый четверг на преимущественно церемониальный пост, быстро назначил Мохаммеда Шиа аль-Судани премьер-министром.

Задача Судани сейчас состоит в том, чтобы сформировать новое правительство, которое положит конец политическому тупику в измученной войной стране с момента проведения всеобщих выборов в октябре 2021 года.

Но движение священнослужителя Муктады Садра, соперника Судани, в субботу объявило о своем отказе присоединиться к правительству, возглавляемому Судани, что вызвало опасения новых задержек, которые являются обычным явлением в многоконфессиональной стране.

Согласно иракской конституции, у назначенного премьер-министра есть 30 дней для формирования правительства.

Добавим

Ставки для следующего кабинета высоки, поскольку колоссальные 87 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти заблокированы в казне центрального банка.

Деньги могут помочь восстановить инфраструктуру, но они могут быть потрачены только после того, как законодатели одобрят государственный бюджет, который подает новое правительство.