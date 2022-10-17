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рашисты держат в Черном море корабли с 16 "Калибрами"

рашисты держат в Черном море корабли с 16 "Калибрами"

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Черном море рашисты держат корабли с суммарным залпом 16 "Калибров", передает УНН со ссылкой на ОК "Юг".

Цитата

"Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 4 корабля и катера, которые маневрируют вдоль крымского побережья. Среди них - 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров", - говорится в сообщении.

Добавим

В ОК "Юг" напомнили, что враг увеличивает количество атак дронами и ракетами воздушного и морского базирования. Опасность ударов остается высокой круглосуточно.

Напомним

Вражеский беспилотник, который направили по Одесской области, успешно уничтожили.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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