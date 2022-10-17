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Если рф окажется перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее - Маск

Если рф окажется перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее - Маск

КИЕВ. 17 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что если россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее, передает УНН.

Цитата

«Если россия встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по россии, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда начнется Третья мировая война», - написал Маск в Twitter.

Детали

Он добавил, что россия воспринимает Крым исключительно как свою территорию, нравится это кому-то или нет.

«Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности россии, поскольку это их южная военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», - отметил Маск.

Дополнение

Ранее Маск комментируя вероятность применения россией ядерного оружия заявлял, что рф может уничтожить ракетными ударами Европу и США за 30 минут.

Маск также заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте.

Источник: УНН
Теги: Крым, ядерное оружие, война, Илон Маск
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