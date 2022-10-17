ВСУ в Донецкой области отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов - Генштаб

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Сообщается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Перемога и Невельское Донецкой области», - говорится в сообщении.

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Сегодня ночью российские оккупанты ударили по меньшей мере по трем районам Донецкой области.