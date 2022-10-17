Наши возвращаются домой: Украина освободила из плена 108 женщин

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня состоялся очередной масштабный обмен пленными. Украине удалось освободить из плена 108 женщин. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

"Наши возвращаются домой. Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый полностью женский обмен", - написал Ермак.

Детали

По его словам, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов.

Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРО, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ордло, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм", - отметил Ермак.

Добавим

Руководитель ОП также добавил, что это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход.

"Сейчас все девушки будут проходить медицинский осмотр, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться... Украина не оставит никого. Потому что украинцы - это высшая ценность государства. Освободим всех", - написал Ермак.

Напомним

22 сентября состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена Украина вернула 215 человек.