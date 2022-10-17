ВСУ в Запорожской области нанесли удары по нескольким базам россиян: ранены более 95 оккупантов

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Запорожской области украинские военные нанесли точечные удары по россиянам в нескольких населенных пунктах. В результате уничтожен склад боеприпасов и ранены более 95 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранены более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется», - говорится в сообщении.

Дополнение

16 октября сообщалось, что в Запорожской области в результате точечных ударов ВСУ по россиянам в нескольких населенных пунктах было ранено более 100 оккупантов.