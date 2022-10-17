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Эфиопия пообещала захватить аэропорты и другие объекты в Тиграе

Эфиопия пообещала захватить аэропорты и другие объекты в Тиграе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Правительство Эфиопии в понедельник пообещало взять под контроль аэропорты и другие федеральные объекты в Тыграе, на следующий день после того, как Африканский союз (АС) призвал к прекращению огня в конфликте, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат призвал к немедленному и безоговорочному перемирию в связи с активизацией боевых действий на севере Эфиопии, где проправительственные силы и повстанцы из региона Тыграй ведут бои уже почти два года.

Факи также призвал соперников «вернуться к диалогу» после того, как обе стороны приняли приглашение АС к мирным переговорам, которые не состоялись из-за роста насилия.

Власти Тиграя заявили в воскресенье, что они «готовы придерживаться немедленного прекращения боевых действий», и призвали международное сообщество оказать давление на правительство, чтобы оно село за стол переговоров.

Аддис-Абеба заявила в своем заявлении в понедельник, что «привержена мирному урегулированию конфликта через переговоры под руководством Африканского союза».

Но там отметили, что будут продолжать это наряду с «защитными мерами» для защиты суверенитета и территориальной целостности Эфиопии от внутренних и внешних угроз.

"Поэтому крайне важно, чтобы правительство Эфиопии взяло на себя немедленный контроль над всеми аэропортами, другими федеральными объектами в регионе", - говорится в заявлении Службы правительственной связи.

Дополнение

Тем временем эфиопские силы вместе с войсками из соседней Эритреи активизировали наступление возле Шира, города с населением 100 000 человек на северо-западе Тиграя, где, как сообщается, в результате тяжелых обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.

Премьер-министр Абий Ахмед Али, получивший Нобелевскую премию мира в 2019 году, в ноябре 2020 года направил войска в Тиграй, обвинив Народно-освободительный фронт Тиграя (НФОТ) в нападении на армейские лагеря.

НФОТ доминировал в правящем политическом альянсе Эфиопии в течение десятилетий, прежде чем Абий пришел к власти в 2018 году.

В результате конфликта погибло неизвестное количество мирных жителей и разразился масштабный гуманитарный кризис в Тыграе и других частях северной Эфиопии.

Источник: УНН
Теги: Африка, Эфиопия
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