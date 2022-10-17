Авиация ВСУ нанесла более 11 ударов по врагу, подразделения ПВО сбили 25 дронов-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла более 11 ударов по позициям российских оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА “Shahed -136”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА “Shahed -136”», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, 2 склада боеприпасов и другие военные цели противника.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что за ночь и утро было сбито не менее 37 дронов-камикадзе.