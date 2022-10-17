В российском Ейске возле жилого дома упал Су-34: здание охватило пламя, слышны взрывы

КИЕВ. 17 октября. УНН. В российском Ейске упал военный самолет Су-34. Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, в полете отказал двигатель, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, упавший самолет был военным. Часть здания охвачена огнем. На видео, которые распространяются в сети, слышны звуки взрывов – возможно, это часть боекомплекта.

Впоследствии стало известно, что самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице, после чего огонь перекинулся на здание. Пилот успел катапультироваться, о его состоянии пока неизвестно.

По данным Mash, детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому.

Кроме того, минобороны рф также подтверждает падение Су-34 в Ейске. По заявлению ведомства, "самолет упал при наборе высоты во время учебного полета".