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Коллаборационистов и их семьи вывозят из Херсона в оккупированный Крым - Генштаб

Коллаборационистов и их семьи вывозят из Херсона в оккупированный Крым - Генштаб

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Херсоне принимаются меры по вывозу коллаборационистов и их семей во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборационистов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Генштаб сообщает, что проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики беларусь, привлекаемых к охране государственной границы.

«Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА “Shahed -136” с территории республики беларусь», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых “государственных” учреждений. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Источник: УНН
Теги: Крым, война, эвакуация, Херсон и Херсонская область
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