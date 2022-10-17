В Вене начала свою работу миссия МВФ по Украине: рассмотрят параметры Бюджета-2023

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня, 17 октября, в Вене начала свою работу миссия МВФ по Украине, которая продлится до 20 октября включительно, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Представители НБУ во главе с Председателем Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, во время которых будут рассматриваться текущее состояние экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой Мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", – подчеркнул Глава НБУ Андрей Пышный.

Добавим

Международный валютный фонд поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в рамках инструмента экстренного финансирования Rapid Financing Instrument (RFI) Украина получила 1,4 млрд долл. В октябре МВФ предоставил дополнительную поддержку объемом 1,3 млрд долл. США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением россии на Украину.

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Новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам для расширения международной помощи нашей стране.