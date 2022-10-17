В Норвегии арестовали четырех россиян за нарушение запрета на фотографирование

КИЕВ. 17 октября. УНН. Норвежская полиция заявила в понедельник, что арестовала четырех россиян, подозреваемых в нарушении запрета фотографирования. Страна опасается возможного саботажа на объектах критической инфраструктуры, передает УНН ссылаясь на Barents Observer.

Норвегия находится в состоянии повышенной готовности после нескольких сообщений о загадочных наблюдениях беспилотников вблизи морских нефтяных и газовых буровых платформ.

Детали

Объявление в понедельник было сделано всего через несколько дней после того, как норвежская полиция арестовала двух россиян во время двух отдельных инцидентов на прошлой неделе. Их обвинили в незаконном использовании дронов и фото- или видеосъемке.

Офицеры арестовали четырех человек на севере Норвегии в машине с российскими номерными знаками в прошлый четверг, а через день поместили их под стражу на неделю, говорится в заявлении региональной полиции.

Полиция не сообщила, чем интересовались четверо россиян - трое мужчин и одна женщина, но они сфотографировали объекты, на которые распространяется запрет фотографирования.

Все четверо, которым чуть за 20, прибыли в Норвегию из Финляндии в конце сентября.

Они были арестованы с «значительным» количеством фотографий, но отрицали какие-либо правонарушения и утверждали, что были просто туристами, сообщил сотрудник полиции Гауте Ридмарк норвежскому телевидению TV2.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель отказалась комментировать этот вопрос, но заявила, что «на Норвегию оказывается повышенное давление с точки зрения разведки».

Полиция заявила, что четверо россиян не имели дронов, в отличие от двух других россиян, арестованных на прошлой неделе также на севере страны.

Дополнение

Норвегия вместе с несколькими другими западными странами запретила российским организациям летать над своей территорией после вторжения россии в Украину.

Нарушение этого запрета карается лишением свободы на три года.

Норвегия также усилила меры безопасности на своих морских нефтегазовых буровых платформах после обнаружения беспилотников и взрывов газопровода «Северный поток» в Балтийском море в прошлом месяце, которые, по распространенному мнению, были результатом саботажа.

Скандинавская страна обогнала россию как основного поставщика природного газа в Западную Европу после того, как вторжение привело к сокращению импорта энергоресурсов из Москвы.

В воскресенье воздушное пространство вокруг нефтяной столицы Норвегии Ставангера было ненадолго закрыто после того, как в юго-западном регионе был замечен беспилотник.