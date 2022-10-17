В трех областях в Украине введены веерные отключения электроэнергии

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях введен в действие график аварийных отключений потребителей электрической энергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ЧАО "Кировоградоблэнерго", передает УНН.

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«В связи с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры Украины, для обеспечения надлежащих уровней напряжений в электросетях Днепровского региона (Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская области), 17 октября 2022 года в 07 часов 15 минут, диспетчером Регионального диспетчерского центра Днепровского региона введены в действие Графики аварийных отключений (ГАО) потребителей электрической энергии по ЧАО "Кировоградоблэнерго" на 2022-2023 годы», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей во время отключения по ГАВ составляет 2 часа, но по согласованию с местными органами исполнительной власти может составлять больший период времени.

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«В случае значительного дефицита генерирующей мощности в ОЭС Украины допускается многократное отключение одних и тех же линий по Графикам аварийных отключений с перерывом между отключениями на 1 - 2 часа», - отмечается в сообщении.

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Резниченко утром сообщал, что российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры Днепропетровской области.

В Днепропетровской области утром провели отключение электроэнергии для стабилизации энергосистемы на фоне вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.