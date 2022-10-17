Оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов по Украине - Генштаб

КИЕВ. 17 октября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«В течение текущих суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что среди них Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечья Харьковской области, Красногоровка, Терны, Соледар и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области, а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

«Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства “Shahed -136», - отмечается в сообщении.

Генштаб информирует, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

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На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

· на Северском направлении – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

· на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огирцево и Гатище;

· на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполовка;

· на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

· на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них - Великая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

· на Южнобужском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.